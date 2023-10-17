Какие праздники отмечаются 18 октября 2023 года

Какой праздник 18 октября 2023 года: Международный день галстука и День работников кредитных союзов отмечают в России ClickioВ календаре праздничных дат 18 октября не является уникальным, но в мире в этот день отмечают несколько необычных торжеств.
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