Кадры с военных учений хуситов. Обращает на себя внимание массовое использование квадрокоптеров типа "Баба Яга".
Учения хуситов
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Кадры с военных учений хуситов. Обращает на себя внимание массовое использование квадрокоптеров типа "Баба Яга".
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