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Фейков нет. Только достоверные новости

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Свежие комментарии

  • Сергей Потемкин
    А вас когда то спрашивали, что по ТВ показывать ? Так нечего и начинать.Эрнст опять верну...
  • Виктория Виктория
    Ну, поиздержалась дамочка, решила финансовые дела свои поправить; ну, помог друг Эрнст.... А мы что, к друзьям не обр...Эрнст опять верну...
  • Evgenija Palette
    Да. А она жидовка из бурятской семьи.  Я видела ее "дорогую мамочку". Как-то показывали. НИЧЕГО ОБЩЕГО. Та - полнотел...Эрнст опять верну...

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