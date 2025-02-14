YouTube Shorts добавляет Veo 2, чтобы авторы могли создавать видеоролики GenAI

https://mmgp.com/threads/youtube-shorts-dobavljaet-veo-2-cht. YouTube Shorts интегрируется с новейшей видеомоделью Google DeepMind, Veo 2, позволяя создателям видеороликов генерировать видеоролики с искусственным интеллектом для своих постов.
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