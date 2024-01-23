«Студенческий десант» продолжает свою работу в Камчатском крае

В рамках акции «Студенческий десант» полицейские экспертно-криминалистического центра УМВД России по Камчатскому краю пригласили на экскурсию студентов третьего курса по специальности «Юриспруденция» Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Танкисты Южной группировки войск в ходе боев за освобождение Марьинки в ДНР уничтожили опорный пункт ВСУ
- Расчеты минометов особой мощности «Тюльпан» ГрВ «Восток» наносят удары по позициям ВСУ на Южно-Донецком направлении СВО
- Больше не поскользнетесь: 1 необычный, но реально работающий трюк спасет в жуткий гололед
Свежие комментарии