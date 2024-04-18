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Бизнес журнал. Урал

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В Тюменской области может быть затоплен 101 населенный пункт

В Тюменской области может быть затоплен 101 населенный пункт

Пребывающая из Курганской области вода представляет угрозу для 17 тысяч жителей Тюменской области. Об этом сообщил губернатор Александр Моор президенту РФ Владимиру Путину 17 апреля во время совещания с членами правительства.

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