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Крупнейшая визовая чистка в США: Трамп аннулирует 200 тысяч туристических виз

Крупнейшая визовая чистка в США: Трамп аннулирует 200 тысяч туристических виз

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Администрация Трампа готовит крупнейшую в истории США массовую аннуляцию виз — под ударом до 200 тысяч иностранцев, въехавших в страну по туристическим и деловым визам, а затем подавших заявления на убежище.

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