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Регион 29

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Автомобиль провалился под лёд в Архангельске

Машина двигалась по тонкому льду протоки между островом Хабарка и деревней Пустошь и угодила под лёдМашина двигалась по тонкому льду протоки между островом Хабарка и деревней Пустошь и угодила под лёдИнформация о происшествии поступила в экстренные службы в ночь на седьмое декабря.

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