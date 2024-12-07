Автомобиль провалился под лёд в Архангельске

Машина двигалась по тонкому льду протоки между островом Хабарка и деревней Пустошь и угодила под лёдМашина двигалась по тонкому льду протоки между островом Хабарка и деревней Пустошь и угодила под лёдИнформация о происшествии поступила в экстренные службы в ночь на седьмое декабря.
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