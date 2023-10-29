Об обязательном сборе отпечатков пальцев рассказали в полиции Мангистау

Глава управления миграции департамента полиции Мангистауской области Гульшара Бастаубаева отметила, с нового года в Казахстане вводится обязательная дактилоскопическая регистрация при получении паспорта и удостоверения личности.
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