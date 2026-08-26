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Россияне увидят максимальное сближение Луны и Венеры в сентябре

Россияне увидят максимальное сближение Луны и Венеры в сентябре

Максимальное сближение Венеры и Луны смогут увидеть жители России 14 сентября. Светила будут находиться на расстоянии нескольких угловых минут, сообщил ТАСС со ссылкой на научного сотрудника Государственного музея истории космонавтики имени Циолковского Александра Алексеева.

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