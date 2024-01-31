Российские артиллеристы уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ

Военные гаубичной артиллерийской батареи «Мста-Б» гвардейского самоходного артиллерийского полка Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили командно-наблюдательный пункт и позиционный район размещения самоходной артиллерийской установки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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