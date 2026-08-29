В Братске на улице Гагарина проводят фрезерование дорожного полотна

В Центральном районе Братска стартовали подготовительные работы к ремонту дороги. На улице Гагарина подрядная организация приступила к фрезеровке старого асфальтобетонного покрытия, — сообщил мэр города Александр Дубровин в своем канале в МАХ (18+).