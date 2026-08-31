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Его считали гением в СССР, а он опозорился на всю страну! Черный день в карьере великого Третьяка

Его считали гением в СССР, а он опозорился на всю страну! Черный день в карьере великого Третьяка

Неожиданно.Сезон-1973/74 стал для ЦСКА одним из самых неудачных в истории выступления команды в чемпионате СССР.

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