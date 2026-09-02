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🏔 Сербский спелеолог поделился впечатлениями о совместной работе с крымскими коллегами в экспедиции, исследующей самую глубокую пещеру мира Генеральный секретарь Спелеологического союза Сербии, сотрудник МЧС Сербии Урош Акшамович рассказал о работе в рамках международной экспедиции в недра самой глубокой в мире пещеры Крубера в Абхазии.

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