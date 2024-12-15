Смелые мысли
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Смелые мысли

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Первое свидание... не всегда романтично...

Первое свидание... не всегда романтично...

Мавки они коварные! Даже если полюбит тебя мавка, держи ухо востро! Вот взьмёт и уведёт тебя в лес! Как чуть не случилось с героем "Лесного техникума", когда наш Иван-не-царевич пустил стрелу и подобрала её змия подколодная.

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