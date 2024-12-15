Первое свидание... не всегда романтично...

Мавки они коварные! Даже если полюбит тебя мавка, держи ухо востро! Вот взьмёт и уведёт тебя в лес! Как чуть не случилось с героем "Лесного техникума", когда наш Иван-не-царевич пустил стрелу и подобрала её змия подколодная.