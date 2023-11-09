Огромный круглый экран, 312-сильный ДВС, 250 км/ч и лютая динамика, а также совершенно новый дизайн. Представлен новый Mini Countryman John Cooper Works

Mini представила новый John Cooper Works Countryman. Ранее в этом году автопроизводитель представил аккумуляторно-электрическую версию, но вариант John Cooper Works Countryman по-прежнему оснащен двигателем внутреннего сгорания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии