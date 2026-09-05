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Царьград

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Арапов предложил странам Глобального Юга объединить мощности ИИ

Арапов предложил странам Глобального Юга объединить мощности ИИ

На Восточном экономическом форуме Денис Арапов предложил странам Глобального Юга объединить вычислительные мощности в федеративную систему.

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