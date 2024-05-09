История и археология: Не только надзирательницы: чем занимались на войне немецкие девушки из женских подразделений нацистов

Хотя идеологи нацизма и считали, что женщине не место в армии, делая акцент на том, что основные ее обязанности – работать по дому, рожать детей и ходить в церковь (Kinder, Küche, Kirche), в условиях военного времени привлекать их к службе считалось допустимым.