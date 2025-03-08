Дубинский призвал выгнать Зеленского, если он будет в США без костюма

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале заявил, что если глава киевского режима Владимир Зеленский появится в следующий раз в Вашингтоне без делового костюма, то американские власти должны выгнать его.
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