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Дубинский призвал выгнать Зеленского, если он будет в США без костюма

Дубинский призвал выгнать Зеленского, если он будет в США без костюма

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале заявил, что если глава киевского режима Владимир Зеленский появится в следующий раз в Вашингтоне без делового костюма, то американские власти должны выгнать его.

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