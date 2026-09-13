ИИ ProteinTalks предсказывает ответ рака груди на лекарства по белкам

Команда исследователей создала модель искусственного интеллекта ProteinTalks, которая работает как виртуальная раковая клетка: отслеживает, как меняются уровни тысяч белков в ответ на лекарства, и на основе этих данных предсказывает эффективность препаратов — в том числе тех, которых модель прежде «не видела».