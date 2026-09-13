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ИИ ProteinTalks предсказывает ответ рака груди на лекарства по белкам

ИИ ProteinTalks предсказывает ответ рака груди на лекарства по белкам

Команда исследователей создала модель искусственного интеллекта ProteinTalks, которая работает как виртуальная раковая клетка: отслеживает, как меняются уровни тысяч белков в ответ на лекарства, и на основе этих данных предсказывает эффективность препаратов — в том числе тех, которых модель прежде «не видела».

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