ИИ ProteinTalks предсказывает ответ рака груди на лекарства по белкам

Команда исследователей создала модель искусственного интеллекта ProteinTalks, которая работает как виртуальная раковая клетка: отслеживает, как меняются уровни тысяч белков в ответ на лекарства, и на основе этих данных предсказывает эффективность препаратов — в том числе тех, которых модель прежде «не видела».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Затулина выбрали ...
- СТ Переданные при Ба...
- Скидка на Urals в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым