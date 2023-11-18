Туляки впервые в истории смогут написать географический диктант в бронепоезде

В воскресенье 19 ноября туляки смогут принять участие в Географическом диктанте. В этом году впервые в истории выбрана очень интересная локация военно-мемориальный комплекс "Бронепоезд №13" на Московском вокзале в Туле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии