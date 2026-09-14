Эксперт Свечников рассказал, как взыскать ущерб с платной парковки

Владимир Свечников из РЭУ им. Г.В. Плеханова пояснил, кто должен отвечать за повреждения автомобиля на платной парковке.
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