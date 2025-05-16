Марина Анисина вступилась за Илью Авербуха: «Из мухи раздули слона»

Семейную идиллию Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха нарушили резкие обвинения в адрес фигуриста. Дело в том, что в свежем интервью Ксении Собчак Авербух неосторожно произнес фразу, которую многие истолковали по-своему.