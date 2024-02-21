Театр абсурда
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Театр абсурда

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Православный священник рассказал, почему воруют мигранты

Православный священник рассказал, почему воруют мигранты

Стоп-мигрант А что это мы всё кошмарим мигрантов? Да, это среда с очень высокой преступностью, со своей протокультурой и так далее, но изначально-то они – просто угнетённая, дешёвая, бесправная рабочая сила, и большинство из них таковой и остаются.

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Комментарии
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Татьяна Романова
И ты один из этих мразей.
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15 час.
elena avdeeva
Непонятно одно: работодатели наживаются на мигрантах, но воруют-то они у НАС, насилуют НАШИХ детей. В конечном счете за все это расплачиваемся мы, обычные люди.
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15 час.
Роман Романов
А откуда вы знаете, на что имеет право священнослужитель, а на что не имеет? Вы юрист? Богослов? У вас за плечами семинария, духовная академия, православный университет? Или так, от балды ляпнули?
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2 час.

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