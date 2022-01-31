"Медики" с помощью аппарата для фитнеса лишили граждан почти 200 млн рублей

По данным сайта МВД-медиа, обманутыми оказались более 1000 человек. Под видом прохождения бесплатного обследования лжемедики заманивали людей и "проверяли их здоровье" с помощью аппарата, который относится к классу бытового оборудования для фитнеса.
По данным сайта МВД-медиа, обманутыми оказались более 1000 человек. Под видом прохождения бесплатного обследования лжемедики заманивали людей и "проверяли их здоровье" с помощью аппарата, который относится к классу бытового оборудования для фитнеса.
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