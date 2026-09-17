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Голы Месси и Каземиро помогли «Интер Майами» впервые в истории завоевать Кубок Кампеонес

Голы Месси и Каземиро помогли «Интер Майами» впервые в истории завоевать Кубок Кампеонес

«Интер Майами» победил мексиканский «Крус Асуль» в матче Кубка Кампеонес. Встреча прошла в Майами на стадионе «Ну Стэдиум» и закончилась со счётом 2:0.

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