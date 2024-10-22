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Царьград

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Стали известны подробности покушения на Шерипа Алихаджиева

Стали известны подробности покушения на Шерипа Алихаджиева

Заказчик и исполнитель несостоявшегося убийства познакомились в тюрьме.Появились подробности покушения на экс-зампредседателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева.

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