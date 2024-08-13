Больницу на Волоколамке признали лучшим реализованным проектом в строительстве

Крупнейшая в стране Инфекционная клиническая больница №1 приняла первых пациентов в 2023 году. А недавно она победила в городском конкурсе на лучший реализованный проект в области строительства в номинации «лечебно-оздоровительные объекты».
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