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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бладцева о пятом месте на Олимпиаде: «Все-таки что-то еще гложет. Не хочу пересматривать финал – думаю, это перевернутая страница, все равно ничего не вернуть»

Россиянка Бладцева выступает в прыжках на батуте. На Играх-2024 в Париже она стала пятой в индивидуальном турнире.

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