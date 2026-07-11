Спорт Уик-Энд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт Уик-Энд

14 подписчиков

Старт сезона в первой лиге: в РПЛ будет рваться еще одна московская команда?

Старт сезона в первой лиге: в РПЛ будет рваться еще одна московская команда?

Стартовал сезон-2026/27 в Первой лиге Пари. В субботу состоялись три игры. В первом матче, как мы уже сообщали, вернувшийся в первый дивизион «Ленинградец» крупно проиграл «Уфе» (0:3), оставшись в меньшинстве на 40-й минуте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии