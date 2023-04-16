Говорят -прям вот не знаю как сказать... Жалко...

В США из-за взрыва на ферме погибло 18000 (!) коров. Это что за маленькая Хиросима там случилась? Даже если допустить, что коровы стояли довольно плотно и каждая занимала 2 квадратных метра, то площадь поражения взрыва составила 36 тысяч м2.