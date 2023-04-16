Фейков нет. Только достоверные новости

7 826 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolia Vovchenko
    Ужасно,рождер(с)...Разве можно писать отсебятину в таких темах или ты считаешь,что читатель не знает ничего,или"и так...Африка такая: «Во...
  • Андрей Соловьев
    Интересно, миллион евро за фанеру ? Многовато будет. А своим голосом она уже явно петь не сможет, курила слишком много.Алла Пугачева сог...
  • Андрей Соловьев
    Смазливая мордаха этого соловья явно не обезображена печатью интеллекта. Впрочем, его залужным (т.е. которые за лужей...Почему Валерий Со...

Говорят -прям вот не знаю как сказать... Жалко...

Говорят -прям вот не знаю как сказать... Жалко...

В США из-за взрыва на ферме погибло 18000 (!) коров. Это что за маленькая Хиросима там случилась? Даже если допустить, что коровы стояли довольно плотно и каждая занимала 2 квадратных метра, то площадь поражения взрыва составила 36 тысяч м2.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх