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Питер Уиндзор: «Потолок расходов – бред. Команда в положении «Астон Мартин» могла бы построить новый болид, выиграть последние четыре Гран-при сезона»

Бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор резко раскритиковал ограничение бюджетов. «Весь этот потолок расходов – бред.

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