Благоприятные дни для рыбалки в апреле 2025 года по лунному календарю

Для кого-то рыбалка — это увлечение, для других — настоящее искусство. Но в любом случае, чтобы поймать хороший улов, важно правильно подготовиться: выбрать подходящее место, снасти и самое удачное время для клева.
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