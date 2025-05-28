Павел Малков провел заседание правительства Рязанской области: что решили 27 мая

Глава региона заслушал отчеты руководителей ведомств и глав муниципалитетов об исполнении поручений, проведенной работе по обращениям граждан из социальных сетей, а также дал несколько дополнительных поручений.
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