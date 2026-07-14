В Рязани уберут киоски с газетами и продовольственными товарами

Так, по нормативному акту, из схемы размещения нестационарных торговых объектов исключили целый ряд киосков с периодикой: Первомайский проспект, около дома № 47/1; площадь Театральная, около дома № 1; Первомайский проспект, около остановки «Дом художника»; Первомайский проспект, около дома № 66; Первомайский проспект, около дома № 61.
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