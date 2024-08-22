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Китай

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Си Цзиньпин встретился с китайской спортивной делегацией после триумфальных побед на 33-х летних Олимпийских играх

Пекин, 22 августа /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин во второй половине дня 20-го августа в Доме народных собраний в Пекине встретился со всеми членами китайской спортивной делегации, принявшей участие в 33-х летних Олимпийских играх.

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