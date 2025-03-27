Репродуктолог Базанов посоветовал оценивать клиники по ЭКО в комплексе

В России предлагается обязать клиники публиковать данные о проценте успешных процедур ЭКО. По мнению врача-репродуктолога Павла Базанова, это здравая инициатива, однако одного показателя для понимания уровня медучреждения недостаточно.
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