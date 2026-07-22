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Царьград

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День-два и всё? Володин анонсировал большие изменения в ситуации с топливом

День-два и всё? Володин анонсировал большие изменения в ситуации с топливом

Володин анонсировал большие изменения на топливном рынке. В ближайшие день-два, с его слов, уже будет по-другому.

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