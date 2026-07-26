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Земля

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Прощание с легендой: что скрывает эстакада на Ленинградке и судьба колыбели МИГов

Прощание с легендой: что скрывает эстакада на Ленинградке и судьба колыбели МИГов

Каждый раз, проезжая по эстакаде Ленинградского шоссе над путями МЦК, я ловлю себя на мысли, что большинство водителей даже не догадываются, какая энергетика сконцентрирована в нескольких сотнях метров от этого оживленного места.

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