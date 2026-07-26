Прощание с легендой: что скрывает эстакада на Ленинградке и судьба колыбели МИГов

Каждый раз, проезжая по эстакаде Ленинградского шоссе над путями МЦК, я ловлю себя на мысли, что большинство водителей даже не догадываются, какая энергетика сконцентрирована в нескольких сотнях метров от этого оживленного места.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии