В следующем году состоится официальный дебют «Транспортера» следующего поколения

В коммерческой линейке Volkswagen двойная сила. Если раньше Multivan (и его различные варианты) был более роскошной и комфортной версией грузовых и пассажирских моделей Transporter и Caravelle, то теперь они предстали под другим углом.
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