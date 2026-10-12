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Царьград

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Эксперимент свернут в любой момент. Роботов-курьеров могут убрать из Питера, но есть нюанс

Эксперимент свернут в любой момент. Роботов-курьеров могут убрать из Питера, но есть нюанс

Из Санкт-Петербурга в любой момент могут убрать роботов-курьеров в том случае, если они будут небезопасны.

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