Мишустин поздравил медработников с профессиональным праздником

Он отметил труд врачей, которые находятся в зоне специальной военной операции Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил работников медицинской сферы с их профессиональным праздником – Днем медицинского работника.
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