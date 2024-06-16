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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Мишустин поздравил медработников с профессиональным праздником

Мишустин поздравил медработников с профессиональным праздником

Он отметил труд врачей, которые находятся в зоне специальной военной операции Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил работников медицинской сферы с их профессиональным праздником – Днем медицинского работника.

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