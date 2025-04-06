Американский бизнес в растерянности, а другие страны вводят ответные пошлины: неоднозначная реакция на нововведения Трампа Ольга БезродняяС введением пошлин, объявленных президентом США Дональдом Трампом, бизнес-сообщество столкнулось с множеством вопросов и неопределенностей.
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