Американский бизнес в растерянности, а другие страны вводят ответные пошлины: неоднозначная реакция на нововведения Трампа Ольга БезродняяС введением пошлин, объявленных президентом США Дональдом Трампом, бизнес-сообщество столкнулось с множеством вопросов и неопределенностей.