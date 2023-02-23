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Основатель Народной милиции ЛНР Киселев перечислил самых мотивированных бойцов ВСУ

Основатель Народной милиции ЛНР Киселев перечислил самых мотивированных бойцов ВСУ

Основатель Народной милиции ЛНР, полковник Виталий Киселев заявил, что среди украинских военных, сражающихся на стороне ВСУ, наиболее мотивированными являются жители освобожденных регионов, которые хотят отомстить своим оставшимся родным и близким.

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