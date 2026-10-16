Индекс гособлигаций (MCXRGBI) вырос на 0,1%, достигнув 111,63 б.п., при этом наиболее ликвидные ОФЗ показали снижение на 0,3-0,4%.
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