Турецкий мобильный оператор Turkcell уходит из Украины

Крупнейший в Турции мобильный оператор Turkcell решил передать все свои активы в трех украинских компаниях, а именно акции дочерних компаний Lifecell LLC, LLC Global Information и LLC Ukrtower, французской инвесторганизации NJJ Capital.
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