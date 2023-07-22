Экс-тренер "Ростова" Балахнин назвал ослаблением уход бразильца Малкома из "Зенита"

Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин в комментарии "Евро-Футбол.Ру" заявил, что уход бразильского футболиста Малкома ослабил петербургский "Зенит", что сыграет на руку его конкурентам - в первую очередь московским ЦСКА и "Спартаку".