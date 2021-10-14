Более 2 тыс. военнослужащих ЮВО на Кубани были поднято по тревоге и приступили к совершению марша на полигон

Автотранспортные колонны, состоящие из более 200 единиц колесной техники, выполнят передислокацию в район полигона Опук в Крыму.
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