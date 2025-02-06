Стоимость услуг репетиторов в России может подорожать в 2025 году

Стоимость услуг репетиторов для будущих первокурсников в России может подорожать в 2025 году. Такое мнение озвучили "Известиям" специалисты Центра экономики непрерывного образования Президентской академии.
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