Число жертв взрыва на территории стрельбища в Тбилиси возросло до трех

Число жертв сильного взрыва на территории стрельбища Battleground в Тбилиси выросло до трех. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-центр Службы по управлению чрезвычайными ситуациями министерства внутренних дел Грузии.
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