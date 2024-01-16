Китайские банки ужесточают санкции против России, Трамп уничтожает конкурентов, S7 сокращает московский офис

Китайские банки стали ужесточать условия оказания услуг российским клиентам после того, как Минфин США пригрозил применять вторичные санкции к банкам — нарушителям антироссийских санкций, выяснил Bloomberg.
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